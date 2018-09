Mais de 147 milhões de brasileiros vão escolher o novo Presidente do país em Outubro

Pouco mais de 147 milhões de eleitores brasileiros estão aptos para votar em Outubro nas eleições gerais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A primeira volta está agendada para dia 7 de Outubro e a segunda para 28. O voto é obrigatório no Brasil para pessoas com idade entre 18 anos e 70 anos.

Para o cargo de Presidente, é necessária uma maioria absoluta, obrigando a uma segunda volta se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50 por cento da primeira votação.

Em 2018, são 13 os candidatos na corrida presidencial: Alvaro Dias, do partido Podemos; Cabo Daciolo, do Patriota; Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT); Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores (PT); Geraldo Alckmin do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Guilherme Boulos do Partido Socialismo e Liberdade (Psol); Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Jair Bolsonaro do Partido Social Liberal (PSL); João Amoêdo, do Novo; João Goulart Filho, do Partido Pátria Livre (PPL); José Maria Eymael, da Democracia Cristã (DC); Marina Silva, da Rede Sustentabilidade e Vera Lúcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

As últimas sondagens indicam que esta eleição será a mais disputada deste 1989, quando, depois de uma transição que sucedeu uma ditadura de 21 anos, a população voltou a escolher o Presidente através do voto directo.

Uma sondagem do instituto de pesquisa Ibope, lançada no último dia 12, mostrou Jair Bolsonaro à frente com cerca de 26% das intenções de voto, seguido por quatro concorrentes empatados na margem de erro, respectivamente, Ciro Gomes (11%), Marina Silva (9%), Geraldo Alckmin (9%) e Fernando Haddad (8%).