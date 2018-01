Maioria do colectivo de juízes confirma condenação de Lula da Silva por corrupção

A maioria do colectivo de juízes confirmou hoje a condenação do ex-Presidente Lula da Silva, por corrupção e branqueamento de capitais, no julgamento que decorre no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

O juiz Leandro Paulsen, que é o revisor do processo, também deu como comprovado o pagamento de suborno a Lula da Silva, em forma de um apartamento triplex no Guarujá, em troca do favorecimento da OAS em contratos na Petrobras, confirmando, assim, a condenação de Lula da Silva em 1ª instância.

Ainda falta o desembargador federal Victor Laus proferir as suas declarações e o seu sentido de voto neste julgamento.