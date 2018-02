Maduro usa pela primeira vez linguagem gestual para enviar mensagem de paz ao país

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, publicou hoje um vídeo em que surge, juntamente com vários membros do seu gabinete, a usar linguagem gestual para apelar aos venezuelanos à paz, união e diálogo.

“Queremos uma Venezuela unida, queremos uma Venezuela em paz. Queremos uma Venezuela para todos. Não necessitamos levantar a voz para dizer juntos tudo é possível”, explica a mensagem que acompanha o vídeo, divulgado através da rede social Twitter.

O vídeo, sem som, gravado no interior e exteriores do palácio presidencial de Miraflores, começa com o chefe de Estado a explicar que é o Presidente Nicolás Maduro e a enviar uma saudação a todos.

Depois, uma representante dos indígenas venezuelanos continua dizendo “queremos paz, queremos união, queremos uma Venezuela para todos”.

Na mensagem, o ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, refere que “muitos não nos querem ouvir, mas lhes continuaremos falando ‘como sea’ [de todas as maneiras]”.

“Nós lhes dizemos, com humildade e respeito, que necessitamos de todos” é a mensagem da presidente da Assembleia Constituinte, Delcy Rodríguez.

Por outro lado, o vice-Presidente da Venezuela, Tareck El Aissami, complementa com “jovens, mulheres e anciãos crianças e adultos”.

A primeira dama da República, Cília Flores, aparece também no vídeo, afirmando que os venezuelanos têm “um grande líder”, acrescentando: “Eu o conheço bem”.

Finalmente, o vídeo, de 1:20 minutos, termina com Nicolás Maduro afirmando que “juntos tudo é possível” e enviando “um abraço para todos”.

A mensagem audiovisual foi divulgada depois de o primeiro mandatário venezuelano anunciar, através da sua conta no Twitter, que daria a conhecer, na noite de domingo, uma surpresa ao país.