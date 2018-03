Macron propõe a Merkel definir reforma ambiciosa da UE até Junho

O Presidente francês, Emmanuel Macron, propôs hoje à chanceler alemã, Angela Merkel, que Paris e Berlim estabeleçam um “roteiro claro e ambicioso até junho” para reformar a União Europeia (UE).

“Abre-se hoje uma etapa importante, em que teremos muito a fazer sobre decisões de curto prazo e na definição de perspetivas a médio e o longo prazo para a nossa Europa, agora ainda mais essenciais do que há alguns meses”, declarou o chefe de Estado francês, que recebeu hoje no Eliseu (sede da Presidência francesa) a líder alemã.

Um dos objetivos deste encontro foi preparar a próxima cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE, agendada para Bruxelas para a próxima quinta e sexta-feira (dia 22 e 23 de Março).

Macron insistiu na “responsabilidade extremamente importante” que enfrentam a França e a Alemanha, numa altura “em que as tensões internacionais não param de crescer”.

“Tenho vontade de o fazer e acho podemos”, acrescentou, por sua vez, a chanceler alemã, em resposta à proposta de Macron.

“É mais necessário do que nunca que a Europa possa agir de forma unificada numa situação geopolítica em que o multilateralismo está sob pressão”, acrescentou Merkel.

Os dois líderes também abordaram o recente caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da sua filha, Yulia, em solo britânico, reiterando a “solidariedade dos aliados” com Londres.

“Condenamos esta ingerência russa porque tudo leva a crer que foi realmente a Rússia que liderou estas tentativas de assassínio”, sublinhou Emmanuel Macron.

Felicitando Angela Merkel pela formação do novo governo alemão (a chanceler foi empossada esta semana para um quarto mandato), Macron salientou que “por muitos anos” a Europa esperou que a parceria franco-alemã avançasse e propusesse.

“Estamos prontos para isso. (...). É essencial que possamos juntos construir esta nova ambição. Esta é a nossa tarefa até ao mês de junho sobre a união económica e monetária, sobre a política de migração, a política de defesa, cultura, sobre a política educativa. Vamos propor um roteiro e vamos colocar nisso a energia necessária”, frisou o chefe de Estado francês.