Macedónia muda de nome

O Governo macedónio aprovou hoje o acordo sobre o futuro nome da ex-república jugoslava da Macedónia, que passa a chamar-se República da Macedónia do Norte, tendo-o remetido para o parlamento.

A Grécia e a Macedónia assinaram no domingo, na cidade fronteiriça de Psarades um acordo histórico que põe fim a 27 anos de conflito bilateral sobre o nome da ex-república jugoslava, que agora passa a designar-se República da Macedónia do Norte.

Até agora, o nome oficial da Macedónia era Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM, na sigla em inglês).

O acordo foi assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, pondo assim termo a 27 anos de conflito bilateral e irá permitir o fim do veto da Grécia à entrada da Macedónia na União Europeia (UE) e na NATO.

A votação no parlamento da Macedónia é o primeiro passo na longa jornada, que inclui também a convocação de um referendo e uma reforma da Constituição, cuja aplicação exigirá o apoio de dois terços da câmara.

A votação do projecto de lei deve realizar-se dentro de três dias a partir do início do debate. Para ser aprovado, o projecto exige o apoio da maioria simples do parlamento.

A aprovação é dada como certa porque a coligação governamental de Zoran Zaev, formada pelos sociais-democratas e dois partidos da minoria albanesa, tem uma maioria suficiente para que o projecto de lei passe.

O líder da oposição já disse que o seu partido vai vetar a emenda da Constituição, a qual requer os votos favoráveis de dois terços dos deputados do parlamento.

Na cerimónia de assinatura também estiveram presentes os primeiros-ministros dos dois países, Alexis Tsipras e Zoran Zaev, bem como a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, e o comissário europeu responsável pelo Alargamento, Johannes Hahn.