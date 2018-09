Macau prevê “super tufão” no domingo

Os Serviços Meteorológicos e Geológicos desactivaram hoje todos os alertas de tempestade, num momento em que o ciclone tropical Barijat se afasta do território, mas as autoridades prevêem que um “super tufão” atinja Macau no domingo.

Todos os sinais de tempestade tropical foram cancelados às 10 horas (3 horas em Lisboa), quando o ciclone Barijat se encontrava a 330 quilómetros de Macau.

Contudo, as autoridades da Protecção Civil de Macau, que se reuniram na quarta-feira de emergência, admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo, no domingo, com a chegada do “super tufão” Mangkhut ao mar do Sul da China, que se espera atingir nas próximas horas as Filipinas.

“Se [o tufão Mangkhut] atingir terra a oeste, com ventos entre 100 e 200 quilómetros por hora, vai ter o efeito do tufão do ano passado”, afirmou o subdirector substituto dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Tang Ia Mam, referindo-se ao Hato, que atingiu Macau a 23 de Agosto, causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.

De acordo com as previsões, o ciclone vai atravessar o mar do Sul da China e atingir terra, no domingo, na província chinesa de Guangdong. A confirmar-se, será a primeira vez o que sinal máximo de tufão é hasteado desde o Hato, o pior a passar por Macau nos últimos 53 anos.

Tang Ia Mam falava numa reunião de emergência convocada pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que contou com a presença de 29 membros da Protecção Civil e um militar do exército de Libertação do Povo Chinês.

O “super tufão” Mangkhut regista actualmente ventos superiores a 200 quilómetros por hora, o que equivale a um furacão de categoria 5 (a máxima na escala Saffir-Simpson) no oceano Atlântico, ou seja, mais forte que a tempestade Florence, que se aproximava da costa leste dos Estados Unidos.

O Mangkhut está localizado a noroeste do oceano Pacífico e continua a mover-se em direcção a oeste.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.