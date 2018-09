Luto nacional e detenções após naufrágio na Tanzânia

O Presidente da Tanzânia decretou hoje quatro dias de luto nacional após o naufrágio de um ‘ferry’ no lago Vitória que fez pelo menos 131 mortos e, lamentando a sobrelotação da embarcação, ordenou a detenção dos respetivos operadores.

O ‘ferry’ MV Nyerere “tem uma capacidade de 25 toneladas de mercadorias e 101 passageiros, mas tratando-se de passageiros, salta claramente à vista que o número foi ultrapassado, pois ainda há cadáveres que não foram resgatados”, lamentou John Magufuli num discurso proferido na televisão pública TBC One.

O chefe de Estado forneceu um balanço atualizado de pelo menos 131 mortos -- em vez dos 126 anunciados -, confirmou o anterior número de 40 sobreviventes e indicou que prosseguem as buscas para recuperar os cadáveres dos passageiros.

Indignado com tal “negligência”, Magufuli indicou que no barco “havia também, além da bagagem dos passageiros, sacas de milho, caixotes de cerveja e gasosa e ainda veículos”.

O MV Nyerere, explorado pela Agência de Serviços Elétricos e Mecânicos tanzaniana, virou-se na quinta-feira à tarde no sul do lago Vitória, apenas a algumas dezenas de metros do seu destino, o cais de desembarque da ilha de Ukara.

Várias testemunhas citadas pela agência noticiosa francesa AFP relataram que, ao aproximarem-se da ilha, os passageiros se deslocaram para a parte dianteira do navio, para se prepararem para desembarcar, e que foi esse movimento que desequilibrou o ‘ferry’, que então se virou.

Os anteriores naufrágios nesta região dos Grandes Lagos são sobretudo atribuídos à sobrelotação das embarcações e os elevados números de mortos ao facto de a maioria dos passageiros não saber nadar.

Além disso, a navegação no lago pode ser difícil e faz-se com barcos velhos ou com falta de manutenção.

Mas apesar de as autoridades serem frequentemente pouco atentas à segurança, o Presidente Magufuli quis hoje mostrar-se inflexível.

“Os responsáveis serão evidentemente punidos. Esta negligência custa-nos tantas vidas humanas: crianças, mães, estudantes, idosos”, declarou.

“Ordenei a detenção de todas as pessoas envolvidas na gestão do ‘ferry’. As detenções já começaram”, acrescentou, garantindo que o Governo assumirá as despesas dos funerais.

Testemunhas relataram à televisão pública que cerca de 200 passageiros se encontravam a bordo do ‘ferry’, mas as autoridades não conseguiram confirmar esse número.

Os registos dos passageiros dos barcos que cruzam o maior lago de África têm muitas vezes lacunas.

O ‘ferry’ assegurava a ligação entre a ilha de Ukara e a ilha de Ukerewe, mesmo em frente, e onde se situa a localidade de Bugolora, à qual os habitantes de Ukara vêm regularmente abastecer-se de víveres.

Hoje, as equipas de socorro trabalharam durante todo o dia, sob o olhar de centenas de pessoas concentradas junto à costa.

No local, o casco do navio aflorou à superfície da água, a algumas dezenas de metros da costa.

O líder da oposição tanzaniana, Freeman Mbowe, apelou hoje ao Presidente para impor sanções: “Já tivemos muitos acidentes mortais, não só no lago Vitória, mas também no oceano Índico, sem que um só responsável preste contas”.

Em 1996, cerca de 800 pessoas, segundo a Cruz Vermelha, morreram no naufrágio do ‘ferry’ Bukoba, sobrelotado de passageiros, algumas milhas ao largo de Mwanza.