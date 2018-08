Lutar pela liberdade é a melhor forma de homenagear Primavera de Praga

O presidente da Comissão Europeia prestou hoje tributo à coragem e heroísmo dos protagonistas da Primavera de Praga e disse que a melhor forma de honrar a sua memória é lutar diariamente pela liberdade e respeito pelos direitos humanos.

Numa declaração divulgada em Bruxelas no dia em que se assinalam “50 anos desde que as esperanças e aspirações da Primavera de Praga foram esmagadas com força num dos episódios mais trágicos e amargos da história moderna da Europa”, Jean-Claude Juncker lembra aqueles “muitos dos quais estudantes” que desafiaram os tanques e as armas, afirmando que nunca se pode esquecer “a sua tentativa de defender as liberdades e direitos humanos mais básicos”.

Lembrando que a intervenção soviética nas ruas de Praga pôs abruptamente fim ao movimento pela liberdade e confirmou o modelo brutal de supressão dos dissidentes no seio do Pacto de Varsóvia, o presidente do executivo comunitário regozija-se por, meio século depois, a Europa não estar dividida por uma Cortina de Ferro e os povos da República Checa, Eslováquia e outros europeus viverem numa “União de paz e solidariedade, com a qual podem contar para os proteger”.

“No entanto, recorramos a este dia de comemoração solene para lembrar coletivamente que a liberdade e o respeito pelos direitos humanos nunca podem ser dados como adquiridos e é preciso lutar por eles cada dia. Não me ocorre melhor forma de honrar a memória dos heróis da Primavera de Praga”, conclui Juncker.