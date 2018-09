Lucro da H&M recua 25% nos primeiros nove meses do ano fiscal para 879 ME

A cadeia de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) registou um lucro de 9.109 milhões de coroas suecas (879 milhões de euros) nos nove primeiros meses do ano fiscal, menos 25% face a igual período do ano passado.

O resultado operacional observado nos primeiros nove meses do exercício fiscal (entre 01 de dezembro 2017 a 31 de agosto 2018), recuou 29%, para 11.191 milhões de coroas suecas (1.080 milhões de euros), indicou o grupo em comunicado.

As vendas, sem IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), ascenderam a 153.986 milhões de coroas (14.861 milhões de euros), o que corresponde a um aumento 3% na comparação com idêntico período do ano anterior.

Já o lucro registado no terceiro trimestre do exercício fiscal (entre junho e 31 de agosto) caiu 19%, para 3.099 milhões de coroas (299 milhões de euros), devido aos custos extraordinários de 39 milhões de euros resultantes da implementação de um novo sistema logístico nos Estados Unidos, França, Itália e Bélgica.

O presidente executivo do grupo, Karl-Johan Persson, explicou que a H&M atravessa “um período de transição” e que, apesar de existirem ainda muitos desafios, há “cada vez mais” sinais de que a multinacional “está no bom caminho”.

As ações da H&M seguiam hoje de manhã a valorizar-se mais de 11%, para 164,98 coroas suecas, sendo que só no mês de setembro e com a subida de hoje deu-se uma valorização de 35%.

Apesar de os lucros terem recuado 25% nos primeiros nove meses deste ano, as vendas subiram 3% em idêntico período do exercício, o que se refletiu na subida dos títulos no mercado de capitais.