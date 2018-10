Limousine em excesso de velocidade provocou 20 mortos nos EUA

O excesso de velocidade esteve na origem de um acidente com uma limousine que no sábado embateu junto a um estabelecimento muito frequentado a norte do estado de Nova Iorque com um balanço de 20 mortos, referiu hoje um responsável policial.

O acidente de transporte, considerado o mais mortífero nos EUA desde 2009, ocorreu no sábado ao início da tarde (19:00 em Lisboa), em Schoharie, uma pequena cidade de 3.000 habitantes situada a 250 quilómetros a norte de Nova Iorque, indicou a polícia estatal.

O condutor da limusine, onde se encontravam 18 pessoas, não respeitou o sinal ‘stop’ num cruzamento em forma de “T”, onde a velocidade está limitada a 25 km por hora, explicou hoje Christopher Fiore, um responsável da polícia no decurso de uma conferência de imprensa.

A limusine, um Ford Excursion de 2001, ultrapassou o cruzamento e foi embater no parque de estacionamento do Apple Barrel Country Store, um estabelecimento muito frequentado nesta época, numa região conhecida pela sua beleza natural. Dois peões que se encontravam nas proximidades foram mortos, tal como condutor e os 17 passageiros da limusine, precisou Fiore.

A polícia não forneceu qualquer informação sobre a identidade das vítimas, todos adultos, que foram autopsiados no hospital de Albany, a capital do estado de Nova Iorque e a cerca de 50 quilómetros do local do acidente.