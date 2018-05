Líder norte-coreano elogia política de Putin e Lavrov convida-o a visitar Rússia

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, elogiou hoje a política do presidente russo, Vladimir Puttin, no que concerne a “contrariar a hegemonia dos EUA” e, por sua vez, o ministro russo Sergei Lavrov convidou-o a visitar a Rússia.

“Valorizo bastante o combate do Presidente Putin à hegemonia dos Estados Unidos. Age de forma decisiva e, por isso, nós estamos prontos a negociar convosco”, disse hoje Kim Jong-un, citado pela EFE, durante uma reunião, em Pyongyang, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

Por sua vez, Sergei Lavrov convidou o líder norte-coreano a visitar a Rússia.

“Venha visitar a Rússia, ficaremos felizes por recebê-lo”, disse o ministro, citado num comunicado.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, reuniu-se com o chefe de Estado norte-coreano, durante o período de preparação da cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A última visita de autoridades russas à Coreia do Norte ocorreu em março, quando o ministro do Desenvolvimento do Extremo Oriente da Rússia, Alexander Galushka, viajou a Pyongyang para discutir os laços económicos bilaterais.

A visita de Sergei Lavrov ocorre no momento que Donald Trump e Kim Jong-Un se preparam para um encontro, a 12 de junho, depois de essa reunião ter sido cancelada na semana passada e, posteriormente, ter sido novamente confirmada.