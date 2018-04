Libertado adolescente norte-americano acusado de planear massacre em escola

Um adolescente norte-americano acusado de planear um tiroteio na sua antiga escola, num caso que levou à imposição dos primeiros limites significativos à posse de armas no Estado de Vermont, foi libertado hoje sob custódia paterna.

Jack Sawyer, 18 anos, foi libertado após pagar uma fiança de 10 mil dólares (8.200 euros) e foi internado numa clínica de tratamento.

O adolescente foi preso um dia depois do tiroteio do passado dia 14 de fevereiro, em Parkland, Florida, no qual 17 pessoas perderam a vida, tendo sido denunciado às autoridades por um amigo.

Foi acusado de tentativa de homicídio, por estar a planear um tiroteio na Fair Haven Union High School que os procuradores do Ministério Público dizem estar descrito no seu diário “Journal of an Active Shooter”.

Na segunda-feira, o Ministério Público retirou as acusações mais graves depois de o Supremo Tribunal de Vermont decidir que a preparação não constituía tentativa de homicídio.

Sawyer declarou-se inocente de acusações menores de ameaça e porte de arma perigosa.