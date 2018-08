Levantada ordem de evacuação parcial de terminal do aeroporto de Frankfurt

A ordem policial de evacuação parcial do terminal de partidas do aeroporto de Frankfurt foi levantada, poucas horas depois de ter sido emitida após a detecção de uma entrada não autorizada, anunciou hoje a polícia alemã.

Pouco antes do meio-dia, a polícia alemã decidiu evacuar uma parte do terminal de partidas do aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, após informações de que pelo menos uma pessoa teria entrado na zona de segurança daquele aeroporto sem autorização e que estava desaparecida.

Perante tal situação, as autoridades policiais decidiram evacuar a zona A do Terminal 1 do aeroporto de Frankfurt, para ações de verificação da área, e anunciaram que todos os voos com embarque naquela zona estavam suspensos.

Cerca de duas horas depois da emissão destas ordens, e através da rede social Twitter, a polícia alemã anunciou o levantamento das medidas de segurança, bem como esclareceu os contornos da situação.

“As áreas afetadas estão abertas e as operações estão em curso novamente”, referiu a mensagem da polícia no Twitter, citada pela agência noticiosa norte-americana The Associated Press (AP).

A polícia esclareceu que a situação surgiu após um elemento da segurança do aeroporto ter autorizado, por engano, a entrada para uma área segura de uma família francesa de quatro elementos que ainda não tinha passado por todos os procedimentos de controlo de segurança.

A família seria posteriormente localizada e questionada, informaram as forças policiais, acrescentando que a mesma família foi autorizada a prosseguir viagem.

Até ao momento não existem indicações sobre o número de pessoas e de voos afectados por este procedimento de segurança.