Kavanaugh e alegada vítima dispostos a falar sobre abuso no Senado dos EUA

O juiz Brett Kavanaugh, nomeado pelo Presidente norte-americano para o Supremo Tribunal, e a sua alegada vítima, Christine Blasey Ford, disseram-se esta segunda-feira dispostos a prestar declarações no Senado sobre o presumível abuso sexual perpetrado pelo magistrado.

A advogada de Ford, Debra Katz, indicou que a sua cliente “está disposta a fazer o que for necessário”, em declarações à estação televisiva NBC, ao ser inquirida sobre se a denunciante estaria aberta a testemunhar sob juramento perante os senadores.

Por seu lado, Kavanaugh emitiu um comunicado afirmando que “a acusação é completamente falsa”.

“Nunca fiz nada como o que a acusadora descreve, nem a ela nem a ninguém”, declarou o juiz, dizendo-se disponível para falar sobre o assunto no Senado, para defender a sua “integridade”.

Por sua vez, a assessora da Presidência, Kellyanne Conway, disse hoje ao canal Fox que a acusadora deve ser ouvida.

“Esta mulher não deve ser insultada nem ignorada”, sublinhou.

Os senadores democratas da Comissão Judicial do Senado instaram o seu presidente a adiar a votação que deveria realizar-se esta semana sobre a nomeação de Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal.

O grupo de dez senadores democratas escreveu ao senador republicano Charles Grassley argumentando que adiar a votação, marcada para a próxima quinta-feira, daria tempo ao FBI para investigar as acusações contra o magistrado nomeado por Donald Trump.

Grassley ainda não indicou se vai ou não adiar a votação da Comissão Judicial do Senado.

Christine Blasey Ford descreveu a alegada agressão numa entrevista ao Washington Post publicada no domingo, que complica o que parecia ser um processo sem obstáculos para a confirmação de Kavanaugh no Senado.

A acusação assenta em factos alegadamente ocorridos na década de 1980, quando Kavanaugh e Ford ainda estavam no ensino secundário.

Na semana passada, tornou-se público que a oposição democrata no Senado tinha tido acesso a uma carta com informação sensível sobre Kavanaugh.

Embora num primeiro momento não se soubesse qual era o conteúdo do documento, os senadores decidiram que era suficientemente relevante e enviaram-na à polícia federal (FBI) para que realizasse averiguações.

Depois, diversos meios de comunicação divulgaram que a carta tinha sido escrita por uma mulher, Ford, que assegurava ter sido vítima de abuso sexual de Kavanaugh nos anos 1980.

No documento, Christine Blasey Ford narra como, numa festa, Brett Kavanaugh, embriagado, se aproximou dela e tentou violá-la, tapando-lhe a boca e aumentando o som da música para que não se ouvissem os seus gritos.

Ford acabou por conseguir libertar-se das mãos do agora magistrado e fugir, o que só foi possível devido ao elevado nível de álcool que o então adolescente tinha no sangue, de acordo com a advogada, que considerou que, se não fosse esse fator, a sua cliente teria sido violada naquela noite.