Juiz suspende entrada de venezuelanos no Brasil pela fronteira do Estado de Roraima

Um juiz da 1.ª Vara da Justiça Federal de Roraima, norte do Brasil, determinou a suspensão temporária da entrada e a admissão de imigrantes venezuelanos no Brasil pela cidade de Pacaraima, localizada no Estado de Roraima.

Na decisão, tomada no último domingo e tornada hoje pública, o magistrado alegou que proibiu a entrada dos venezuelanos “até que se alcance um equilíbrio numérico com o processo de interiorização [transporte para outras cidades] e se criem condições para um acolhimento humanitário no Estado de Roraima”.

Até agora o processo de interiorização dos imigrantes, que conta com o apoio de várias agências das Nações Unidas, transferiu 820 venezuelanos para cidades como São Paulo, Cuiabá, Brasília e Rio de Janeiro.

Além disso, o juiz decretou que a medida cautelar que impôs o fechamento da fronteira para os venezuelanos vigore até que “sejam criadas condições para uma receção humanitária no Estado de Roraima”, onde se estima que todos os dias entrem 500 cidadãos venezuelanos em fuga da crise social e económica no seu país.

A decisão foi bem-recebida pela governadora do Estado de Roraima, Suely Campos.

“É um sinal claro de que a nossa postura está, com sucesso, garantindo que o povo de Roraima tenha prioridade nesse debate”, escreveu na rede social Facebook.

“Somos nós que estamos lidando com as consequências de uma tragédia social em nossas fronteiras, com graves impactos nos nossos serviços públicos, principalmente saúde e segurança, com a total omissão do governo federal. Não vamos mais aceitar que Brasília trate esta crise migratória por procuração, porque ela bate a nossa porta, não a deles”, acrescentou.

Na passada quarta-feira, o Governo regional de Roraima reacendeu a polémica em torno dos venezuelanos que fogem do seu país para o Brasil ao publicar um decreto restringindo o acesso destes imigrantes a alguns serviços públicos.

O decreto determinou que o acesso dos venezuelanos aos serviços de saúde e educação ficaria sob o controlo das forças de segurança.

Na passada sexta-feira, a Advocacia Geral da União (AGU), órgão que representa os interesses da Presidência da República do Brasil, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão imediata da medida.

No mesmo dia, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) entraram com uma ação na 1.ª Vara da Justiça Federal de Roraima pedindo também a suspensão do decreto.

Este segundo pedido foi apreciado pelo juiz Helder Girão Barreto, que decidiu impedir a entrada dos venezuelanos no Brasil pela cidade fronteiriça de Pacaraima.