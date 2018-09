Jornalista mexicano assassinado no estado de Chiapas, sul do México

Um jornalista mexicano do jornal diário Heraldo de Chiapas foi assassinado na sexta-feira no estado de Chiapas, sul do México, tornando-se o 9.º jornalista morto este ano no país.

Mario Gomez, de 35 anos, foi morto a tiro na sua casa, na cidade de Yajalon, onde era corresponde do jornal, disse a publicação Heraldo de Chiapas.

O jornalista tinha “apresentado recentemente uma queixa devido a ameaças” que sofria, de acordo com a agência noticiosa francesa AFP.

Mario Gomez trabalhava no jornal há oito anos onde escrevia sobre “informações gerais, política, justiça e os fatos da sociedade”, explicou o diário mexicano.

“Exigimos uma investigação completa para encontrar os responsáveis deste crime”, pode ler-se num texto publicado no site do Heraldo de Chiapas.

As autoridades judiciais locais já confirmaram a morte de Mario Gomez e prometeram “explorar todas as vias para levar à justiça os responsáveis”.

Depois da Síria, o México é o segundo país mais perigoso para a atividade jornalística, segundo a organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras.

Mais de 100 jornalistas foram assassinados no México desde 2000 e a maioria desses crimes ficou impune.