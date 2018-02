Jornal do Brasil volta a ter edição impressa oito anos depois

O Jornal do Brasil (JB), emblemático órgão da imprensa escrita do Rio de Janeiro, voltou a ser impresso após oitos anos de edição eletrónica.

O regresso do JB às bancas foi celebrado por muitos moradores da capital carioca, onde a primeira edição vendeu 40 mil cópias no passado domingo.

“O retorno da edição em papel foi um grande sucesso (...) os leitores que correram para as bancas para obter uma cópia”, saudou hoje o jornal.

A nova edição do JB, ilustrada por um desenho do famoso Cristo Redentor com o título “Rio tem soluções”, incluiu fóruns de figuras políticas importantes como o atual chefe de Estado, Michel Temer, ou o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

O regresso às bancas de jornais do JB, com de trinta jornalistas, foi idealizado por Omar Resende Peres, um empresário que fez fortuna na indústria naval e comprou o título em fevereiro de 2017.

Veículo de ‘media’ de referência no Brasil há mais de um século, o JB viu a circulação cair drasticamente no final da década de 1990 em benefício do concorrente histórico, o jornal O Globo.

Em agosto de 2010 a edição em papel do JB foi suspensa e os conteúdos passaram unicamente a serem publicados nos meios digitais.