Jerusalém: Conselho de Segurança da ONU deve reunir-se hoje em Nova Iorque

O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve reunir-se hoje na sequência dos confrontos na fronteira entre Gaza e Israel em que morreram pelo menos 58 pessoas, incluindo um bebé.

Os confrontos foram provocados pela inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, na segunda-feira.

De acordo com a France Presse, que cita fontes diplomáticas, a reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque “é uma iniciativa” do Kuwait tendo ficado marcada para as 14:00.

As Nações Unidas ainda não confirmaram a reunião oficialmente.

Os confrontos que começaram na segunda-feira são considerados como os mais violentos desde 2014.

Hoje, o ministro da Saúde palestiniano disse que um bebé de Gaza não resistiu à inalação de gás lacrimogéneo pelas tropas israelitas durante os confrontos ocorridos na segunda-feira junto à fronteira.