Jean-Marie Le Pen junta-se a partido europeu neofascista

O cofundador da Frente Nacional (FN) e eurodeputado francês Jean-Marie Le Pen aderiu ao partido europeu neofascista Aliança para a Paz e para a Liberdade (APF, na sigla inglesa), indicou hoje fonte partidária.

Expulso da FN, liderada por Marine Le Pen, sua filha, Jean-Marie Le Pen, presidente da Frente Nacional entre 1972 e 2011, foi considerado pela APF como “um guia e líder para as lutas e vitórias que estão para vir”.

A APF é distinta do Movimento Europa das Nações e das Liberdades MENL), que tem ligações à Frente Nacional francesa.

“Acolhemos Jean-Marie Le Pen num momento de mudanças revolucionárias na Europa. Nosso guia e nosso líder para as lutas e para as vitórias que aí vêm”, escreve, em comunicado, a APF.

Contactado pela agência noticiosa France Presse (AFP), Le Pen, 89 anos, confirmou a adesão, mas não quis fazer quaisquer comentários.

A APF conta nas suas fileiras com o Partido neonazi Alemão (NPD), com a pequena Forza Nuova italiana (também pró-neonazi) e com o Partido Operário de Justiça Social (DSSS, ligado è extrema direito na República Checa).

Os eleitos do APF ocupam lugares no Parlamento Europeu como “não inscritos”.

Jean-Marie Le Pen foi expulso da FN em 2011 pela própria filha, Marine, tendo perdido a presidência honorária no congresso da FN realizado em Março.

O eurodeputado, que não se apresentará às próximas eleições europeias de 2019, junta-se a um movimento distinto do que está filiado a Frente Nacional, o MENL, que conta com a Liga do Norte italiana e com o FPO austríaco (extrema-direita).

No Parlamento Europeu, a Frente Nacional conta com 17 deputados, mais dois outros como não inscritos em partidos: Jean-Marie Le Pen e Bruno Gollnosch, antigo vice-presidente da FN.