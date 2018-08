Israel reabre ponto de passagem de pessoas na faixa de Gaza

Israel reabriu hoje o ponto de passagem de Erez, no norte da faixa de Gaza, fechado há uma semana devido a confrontos na fronteira com o enclave palestiniano, indicou uma porta-voz do Ministério da Defesa.

O terminal de Erez é o único ponto de passagem para pessoas entre aquele território palestiniano e Israel.

Foi reaberto com as mesmas restrições de segurança que estavam em vigor antes do encerramento, disse à agência France Presse a porta-voz do Cogat, órgão do Ministério da Defesa encarregado de coordenar as actividades israelitas nos territórios palestinianos.

O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, anunciou no domingo num comunicado a reabertura da passagem de Erez “em face da calma ao longo da fronteira”.

A Faixa de Gaza, um enclave entre Israel, o Egipto e o Mar Mediterrâneo, está submetida há dez anos a um bloqueio terrestre e marítimo de Israel, estando igualmente a fronteira com o Egipto encerrada a maior parte do tempo.

A tensão reacendeu-se na Faixa de Gaza a partir de 30 de Março, quando se iniciou o movimento de contestação designado “marcha de retorno”.

Pelo menos 172 palestinianos foram mortos desde o início daqueles protestos, pelo direito dos refugiados a regressarem às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948.

Um soldado israelita foi morto no mesmo período.