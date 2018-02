Iraque precisa de 88,2 mil milhões de dólares para reconstruir o país

O ministro iraquiano do Planeamento estimou hoje que o Iraque precisa de 88,2 mil milhões de dólares (71,9 mil milhões de euros) para reconstruir o país depois de três anos de guerra contra o grupo jihadista Estado Islâmico (IS).

“Com base num estudo de avaliação realizado por especialistas iraquianos e internacionais, estimamos que as necessidades de reconstrução total no Iraque são de 88,2 mil milhões”, disse Salmane al-Joumeili na abertura de uma conferência internacional, no Kuwait, sobre a reconstrução do Iraque.

A conferência sobre a reconstrução do Iraque deve permitir financiar o retorno “voluntário” de milhões de pessoas deslocadas por causa da guerra para expulsar o grupo do Estado Islâmico, estima o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

“Para o ACNUR, esta conferência deve ser uma oportunidade para reafirmar a importância do retorno voluntário, sustentável e seguro das pessoas deslocadas iraquianas e para angariar fundos para ajudar o governo iraquiano a alcançar esse objetivo”, afirmou, em comunicado, Bruno Geddo, representante da organização no Iraque.

Segundo disse, “se a luta em larga escala acabou (...), o estigma permanece em todo o país, as cidades foram gravemente danificadas, as comunidades foram espalhadas e uma geração de crianças corre o risco de se perder”.

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, proclamou em dezembro a vitória sobre a organização jihadista do Estado islâmico que ameaçou em 2014 a própria existência do estado iraquiano ao conquistar um terço de seu território.