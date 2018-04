Iraque condena mulheres russas a prisão perpetua por aderirem ao Estado Islâmico

O Tribunal Criminal Central de Bagdade, que julga casos de terrorismo, condenou hoje 19 mulheres russas a prisão perpetua por terem aderido ao grupo Estado Islâmico (EI), disse fonte judicial à agência francesa AFP.

O presidente do Tribunal anunciou o veredicto, afirmando que as 19 mulheres russas foram condenadas por “aderir e apoiar o Estado Islâmico” que em 2014 ocupou uma parte significativa do Iraque.

Vários cidadãos estrangeiros acusados de ligações com o EI foram recentemente julgados naquele país.