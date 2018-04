Índios venezuelanos sobrevivem em más condições na fronteira do Brasil

Centenas de índios venezuelanos estão alojados num abrigo sobrelotado na cidade de Pacaraima, na fronteira norte do Brasil, vivendo em más condições depois de fugir da fome que assola seu país.

No local há pouca comida, água e falta de limpeza, como prova o odor a dejectos, um cenário de risco que marca o dia-a-dia dos indígenas da etnia Warao que cozinham no chão numa área externa em condições precárias, perto de barracas de isolamento onde estão doentes.

O abrigo, criado e mantido pela prefeitura de Pacaraima, tem capacidade para acolher 200 pessoas, mas está acima da lotação e tornou-se morada de cerca de 500 indígenas venezuelanos.

No local, centenas de redes e alguns colchões são usados como cama pelos indígenas dentro do grande barracão que conta com algumas casas de banho em contentores no exterior.

O padre Jesus, um dos responsáveis pelo local, afirmou à Lusa que já foram detetados casos de sarampo entre os índios venezuelanos, criando uma situação de risco de contágio.

Apesar dos problemas, Joli Silva, que mora no local, admitiu que a maioria dos venezuelanos que está no abrigo prefere enfrentar o risco de doença para fugir à fome.

“Viemos por necessidade de alimento, que não encontramos na Venezuela. Se conseguimos alimento o preço é muito alto. O salário mínimo não é suficiente para comprar nem um quilo de farinha”, explicou a indígena

Os Waraos do abrigo em Pacaraima vieram do estado de Tucupita e já tinham uma vida sedentária na sociedade venezuelana.

Joli Silva afirmou os Waraos preferem ficar no Brasil, apesar das más condições de infraestrutura do abrigo, porque muitos precisam de cuidados de saúde.

No Brasil “está melhor [do que na Venezuela] por muitas coisas, principalmente pela atenção médica. Os médicos vêm atender os Waraos aqui. Já na Venezuela não há médicos nem medicamentos”, explicou.

Segundo informações do Governo de Roraima, cerca de 40 mil venezuelanos, entre indígenas e não indígenas, passaram pela fronteira de Pacaraima e vivem atualmente no Brasil.