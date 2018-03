Incêndio num centro comercial na Sibéria faz 37 mortos

Pelo menos 37 pessoas morreram hoje num incêndio num centro comercial na cidade industrial de Kemerovo, na região russa da Sibéria, divulgou a agência russa TASS.

“Neste momento estamos em condições de confirmar a morte de 37 pessoas no incêndio do centro comercial de Kemerovo”, indicou a autoridade de investigação russa, citada pela agência.

Outras 40 pessoas foram hospitalizadas e 69 são dadas como desaparecidas, segundo os últimos dados proporcionados pelas autoridades.

Num primeiro balanço assinalavam-se cinco mortos, incluindo uma criança, no fogo que começou no terceiro e último andar do centro na cidade industrial de Kemerovo, segundo a delegação local do ministério russo das emergências.

O centro comercial estava cheio num domingo à noite, com pessoas a frequentarem as salas de cinema, restaurantes e sala de ‘bowling’.