Incêndio de grandes proporções atinge hospital em Istambul e doentes estão a ser retirados

Um incêndio de grandes proporções deflagrou hoje num importante hospital da cidade turca de Istambul, relataram os ‘media’ locais, que acrescentaram que os doentes estão a ser retirados do local por profissionais daquela unidade hospitalar.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

O edifício do hospital, localizado no distrito de Gaziosmanpasa, no lado europeu de Istambul, está a ser consumido pelas chamas e uma densa nuvem de fumo negro está a alastrar-se naquela zona, ao mesmo tempo que os bombeiros tentam controlar o fogo, segundo imagens transmitidas pelo canal de televisão CNN-Turquia.

Não existem informações, até ao momento, sobre eventuais vítimas mortais ou feridos graves. Existem, no entanto, relatos de pessoas afetadas pela inalação de fumo.

“Até agora, não temos nenhuma má notícia sobre mortes”, afirmou o governador de Istambul, Vasip Sahin.

“Se Deus quiser, continuará assim”, reforçou o representante, relatando que o incêndio está a atingir o telhado e a fachada do edifício do hospital Taksim Ilk Yardim, mas não o interior daquela unidade hospitalar.

O interior do edifício do hospital está, no entanto, a ser atingido por uma intensa coluna de fumo negro, segundo acrescentou Vasip Sahin.

Veículos de bombeiros e várias ambulâncias estão no local.

Os ‘media’ locais estão a informar que vários doentes estão a ser transportados para outros hospitais.