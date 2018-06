Ilha cabo-verdiana de Santo Antão transforma plástico em azulejos

Uma empresa da ilha cabo-verdiana de Santo Antão está a transformar os plásticos em azulejos, numa fábrica montada há um ano e que quer “exportar” o projecto a outros pontos do arquipélago.

A fábrica de azulejos, que custou quatro milhões de escudos (36 mil euros), foi instalada no ano passado na localidade de Penedo de Janela, no concelho do Paul, numa iniciativa da Fundação dos Amigos do Paul, na Holanda.

A fábrica já está a colocar o produto no mercado e, segundo a direcção da Fundação, está a ajudar a ilha de Santo Antão a livrar-se de uma “grande quantidade” de plásticos.

A unidade, financiada pela Cooperação Holandesa, através da Universidade Tu Delf, em Rotterdam, tem capacidade de produção de cerca de 24 mil pedras de diferentes padrões por ano.

Em declarações à Inforpress, a presidente da Fundação Amigos do Paul na Holanda, Maria Teresa Segredo, disse que o principal objectivo do projecto é ajudar a retirar os plásticos do meio ambiente em Santo Antão.

Depois disso, avançou que outro objectivo é “exportar” a iniciativa a outras ilhas do arquipélago cabo-verdiano.

Em declarações à Inforpress no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que hoje se assinala, o director nacional do Ambiente cabo-verdiano, Alexandre Rodrigues, avançou que os plásticos representam quase um terço (30%) dos resíduos nas lixeiras do país.

Desde janeiro do ano passado que o fabrico, importação e comercialização de sacos de plástico convencional para embalagem é interditado em Cabo Verde, uma medida para incentivar o artesanato local, introduzir embalagens biodegradáveis e proteger o ambiente.

O director do Ambiente apontou algumas dificuldades em fiscalizar a aplicação da lei, mas admitiu que ainda se está na fase da pedagogia, pelo que a prioridade neste momento é a informação.

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1972, para assinalar acções positivas de protecção e preservação do ambiente e alertar as populações e os governos para a necessidade de se salvar o ambiente.