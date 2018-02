Igreja do Santo Sepulcro fechada em protesto contra novos impostos em Jerusalém

Os principais líderes religiosos cristãos de Jerusalém fecharam hoje durante várias horas a Igreja do Santo Sepulcro, erguida no local da crucificação e ressurreição de Jesus, criticando o plano israelita de taxar as suas propriedades.

Os líderes religiosos responsáveis pelo local emitiram um comunicado conjunto criticando o que dizem ser “uma campanha sistemática de abuso”, comparando a iniciativa às leis contra os judeus publicadas durante a época nazi na Alemanha.

Na base do protesto está a intenção da autarquia de Jerusalém de cobrar impostos sobre vários ativos na cidade e uma eventual lei parlamentar para expropriar terrenos das igrejas católicas e ortodoxas gregas.

As igrejas, que são detentores de vários locais na cidade, dizem que o plano da autarquia viola regra antigas e consideram que o objetivo parece ser “uma tentativa de enfraquecer a presença católica em Jerusalém”.

A Igreja do Santo Sepulcro é um dos principais locais de adoração na Cidade Velha, e os cristãos consideram que foi ali que Jesus foi crucificado e é onde está localizado o seu túmulo, por isso o fecho é muito pouco habitual.

A autarquia afirmou que vai continuar a tratar bem os cristãos e manter a total liberdade de oração, acrescentando que a igreja, tal como outros locais sagrados na cidade, está isenta das taxas municipais sobre os imóveis, e que isso vai manter-se.

“No entanto, hotéis, prédios e locais de empresas não podem ser isentos das taxas municipais simplesmente por serem detidos por igrejas, uma vez que não são locais de culto; não vamos obrigar os residentes de Jerusalém a continuar a suportar o fardo destas enormes somas”, lê-se num comunicado divulgado pela autarquia e citado pela agência de notícias AP.