Homens vestidos de mariachis matam quatro pessoas no México

Homens vestidos de mariachis dispararam na sexta-feira à noite sobre uma praça no centro da capital do México, matando quatro pessoas e ferindo outras nove, segundo as autoridades locais.

“Quatro pessoas morreram, uma delas uma mulher. Há nove feridos, entre eles um homem estrangeiro [não mexicano]”, refere o comunicado do Ministério Público.

O ataque ocorreu na praça Garibaldi, no centro da Cidade do México, uma praça muito frequentada por turistas e por apreciadores de música.

O ataque foi cometido por cinco pessoas vestidas como mariachis, que, pelas 22:00 locais de sexta-feira (madrugada de sábado em Portugal), abriram fogo sobre a praça, deslocando-se em três motorizadas.