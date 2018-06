Guarda-costeira líbia resgata mais de 150 migrantes ao largo da costa do país

Mais de 150 migrantes foram no sábado resgatados pela Marinha líbia, ao largo da costa do país, quando tentavam fazer a travessia do Mediterrâneo em direcção à Europa, adiantou hoje a força militar da Líbia, segundo a AFP.

“Uma patrulha da guarda-costeira de Trípoli socorreu no sábado 152 migrantes, entre os quais 19 mulheres e três crianças, que estavam a bordo de duas embarcações pneumáticas”, indicou a guarda-costeira em comunicado na sua página na rede social Facebook, citado pela AFP.

De acordo com o texto, “uma primeira operação foi desencadeada a cerca de 20 milhas náuticas a norte de Zouara”, uma cidade costeira próxima da fronteira com a Tunísia e situada a 100 quilómetros a oeste de Trípoli”.

A segunda aconteceu a cerca de 200 milhas náuticas ao largo de Garaboulli, a este da capital.

Segundo a guarda-costeira, um petroleiro líbio já tinha dado início às operações de resgate antes da chegada das autoridades líbias, uma vez que a embarcação estava prestes a naufragar.

As autoridades não reportaram quaisquer mortos ou desaparecidos.

Os migrantes, com origem em países africanos e árabes, foram levados para Trípoli antes de serem transferidos para um centro de retenção em Tajoura, nos arredores da capital líbia.