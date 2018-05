Grupo armado matou pelo menos 23 pessoas em aldeia do Burundi

Um grupo de homens armados matou 23 pessoas na noite de sexta-feira, durante um ataque a uma aldeia no noroeste do Burundi, denunciou hoje um responsável local.

“Já registámos 23 mortos - homens, mulheres e crianças - mas o balanço poderá piorar, pois continuamos a [tentar perceber] se não há outras vítimas”, disse à AFP um responsável que pediu o anonimato.

Segundo testemunhas, dez pessoas ficaram feridas no ataque realizado por um grupo de homens armados com espingardas e armas brancas que também incendiaram edifícios na aldeia da província de Cibitoke, na fronteira com a República Democrática do Congo e com o Ruanda.

“Estes criminosos foram de casa em casa e fizeram uma verdadeira carnificina, algumas vítimas foram degoladas, outras atingidas a tiro (...) e houve mesmo uma família que foi queimada viva na sua habitação”, relatou o responsável local.

Ainda não são conhecidas as razões do ataque nem a identidade dos homens que, segundo os habitantes, se dirigiram para a República Democrática do Congo, depois do crime.

O Burundi está a preparar um referendo constitucional, muito contestado, marcado para 17 de Maio, tendo por objectivo permitir ao Presidente, Pierre Nkurunziza, manter-se no poder até 2034.