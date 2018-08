Governo são-tomense pede “apoio e envolvimento pessoal” de Vieira da Silva às crianças necessitadas

O ministro do Emprego e Assuntos Sociais são-tomense, Emílio Lima, pediu ontem “todo apoio, todo envolvimento pessoal” do seu homólogo português Vieira da Silva às crianças mais necessitadas do seu país.

“Esperamos continuar a contar com todo apoio, todo envolvimento pessoal do Doutor Vieira da Silva e toda a sua equipa no sentido de continuarmos a ter o apoio para as crianças mais necessitadas de São Tomé e Príncipe, quer neste espaço quer noutros distritos onde a vossa intervenção for possível”, disse o governante são-tomense durante a inauguração hoje da “Casa dos Pequeninos”, em Obô Longo, nos arredores da capital, no Distrito de Mé Zochi.

A “Casa dos Pequeninos” é um projeto financiado na totalidade pela Cooperação Portuguesa em mais de 600 mil euros e tem capacidade para acolher 40 crianças até aos seis anos.

“Vimos aqui crianças a sorrir. O sorriso é uma manifestação de que elas estão felizes, estão integradas”, acrescentou Emílio Lima durante a visita à instituição, gerida pela Cáritas de São Tomé e Príncipe.

O ministro são-tomense considerou o investimento português como um instrumento de apoio na área social, “dando uma mão, dando carinho as crianças mais carenciadas que não escolheram os pais que tiveram, nasceram de famílias desestruturadas”.

“Os blocos que nós assentamos hoje serão os alicerces para um edifício de cooperação para o fortalecimento do nosso relacionamento”, sublinhou Emílio Lima, prometendo que o seu governo e as Cáritas e outras instituições vão “trabalhar de braços dados no sentido de garantir o melhor para essas crianças”.

O ministro Vieira da Silva explicou que uma das áreas em que o seu ministério dá maior importância na cooperação com São Tomé e Príncipe é a proteção social, considerando a “Casa dos Pequeninos” como “representativo desse espírito de cooperação”.

“Procuramos sempre apoiar ou encontrar soluções para áreas críticas, apoiar instituições ou procurar instituições capazes de levar a cabo respostas sociais sustentáveis e neste caso fomos de encontro a uma aspiração já existente”, disse Vieira da Silva, que se encontra a efetuar uma visita de dois dias a São Tomé e Príncipe.

O governante português considerou a cooperação que Portugal desenvolve com São Tomé e Príncipe como sendo “de entendimento entre os governos”, bem como de procura de parcerias com instituições que possam desenvolver com a sua competência, com a sua tradição e suas histórias essa respostas”.

Vieira da Silva lembrou que “o caminho que a ação social está a seguir é um caminho dos direitos de cidadania, de cada homem, de cada mulher”, sublinhando que “não há direito que nos interpele de forma tão dura como os direitos das crianças e em particular daquelas expostas a situações de extrema fragilidade, situações de abandono ou de exclusão”.

O bispo da diocese de São Tomé e Príncipe, Manuel António congratulou-se com o novo espaço “para acolher crianças em situação de risco”.

“Essas situações têm a ver com a pobreza que nós vivemos aqui, tem a ver com situações de alcoolismo, tem a ver com situação de famílias desestruturadas, portanto crianças que necessitam de ser acolhidas, de serem apoiadas no seu crescimento”, sublinhou Manuel António.

O bispo referiu que “nunca pensou” que o governo português “estivesse disposto a apostar como apostou” num empreendimento desta natureza.

“Têm-se feito aqui verdadeiros milagres, há situações aqui que só quem as vive, de crianças que chegam aqui, de facto em situação muito extrema e que a gente vê o milagre da vida acontecer”, acrescentou o bispo.

A inauguração da “Casa dos Pequeninos”’ foi feita conjuntamente pelos dois ministros.

Energia elétrica da rede pública e transportes para apoiar as crianças são desafios que a instituição terá que fazer face para garantir o seu normal funcionamento.