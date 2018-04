Governo britânico aberto a diálogo sobre programa nuclear do Irão

O governo britânico está aberto a dialogar com os seus aliados sobre assuntos que “um novo acordo” sobre o programa nuclear do Irão “poderia cobrir”, afirmou hoje o porta-voz oficial da primeira-ministra britânica, Theresa May.

O porta-voz de Theresa May pronunciou-se depois de o presidente francês, Emmanuel Macron, ter dito na terça-feira em Washington que está disposto a trabalhar num novo acordo com o Irão, perante a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se retirar do atual acordo.

“Estamos a trabalhar de perto com os nossos aliados para enfrentar a série de problemas que o Irão coloca no Médio Oriente, incluindo os assuntos que o presidente Macron propôs que poderia cobrir um novo acordo”, assinalou, citado pela agência EFE.

O porta-voz de May afirmou que a prioridade do Reino Unido é “evitar que o Irão obtenha uma arma nuclear” e salientou que o atual acordo, assinado em julho de 2015 entre o Irão e seis grandes potências (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança e a Alemanha), “foi o resultado de treze anos de diplomacia”.