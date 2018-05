Governador do Texas diz que tiroteio em escola de Santa Fé matou 10 pessoas e feriu 10

O governador do Texas, Greg Abbott, disse que 10 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas na sequência do tiroteio ocorrido hoje numa escola em Santá Fé, no Estado norte-americano do Texas.

O tiroteio de hoje foi “um dos ataques mais hediondos a que já se assistimos na história das escolas do Texas”, disse Greg Abbott.

Acrescentou que foram encontrados explosivos, incluindo um ´cocktail Molotov` na residencia do suspeito do atentado assim como um veículo suspeito que se encontrava estacionado nas proximidades da escola.

O governador disse que o suspeito terá confessado às autoridades que tencionava suicidar-se, mas que acabou por se entregar às autoridades por não ter tido coragem para pôr termo à vida.

Abbott acrescentou que estão a ser interrogadas “uma ou duas pessoas” a propósito do atentado.

Um rapaz de 16 anos que diz considerar Dimitrios Pagourtz como amigo diz que o suspeito do tiroteio no Texas está interessado em armas de fogo e videogames de simulação de guerra, mas que nunca falou em matar pessoas.

As autoridades locais identificaram o autor do tiroteio que provocou hoje pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos numa escola no Estado do Texas como sendo Dimitrios Pagourtzis, um estudante de 17 anos, informou a televisão CBS.

Pagourtzis é o presumível assassino de nove estudantes e de um professor, que são até agora as vítimas mortais do tiroteio ocorrido numa escola secundária em Santa Fé, cidade localizada 55 quilómetros a sudeste de Houston.

Imagens divulgadas nas contas de Pagourtzis em várias redes sociais, publicadas por vários meios, mostram este jovem com armas, símbolos nazis e uma camisola com o lema ‘Born to Kill’ (’Nascido para Matar’, em inglês).

Donald Trump já classificou o ocorrido como um “ataque horrível”.

O incidente de hoje acontece cerca de três meses depois de um outro num liceu em Parkland, na Florida (sul dos Estados Unidos), onde um jovem de 19 anos abateu a tiro 17 alunos e funcionários.

Os acontecimentos em Parkland geraram então uma vaga de protestos a nível nacional, liderada pelos próprios estudantes daquele liceu, contra a legislação relacionada com o porte de armas nos Estados Unidos e os interesses associados ao setor.

Em abril passado em Dallas, Donald Trump e Mike Pence discursaram na convenção anual da Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla em inglês).