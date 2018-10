Governador do Roraima quer intensificar controlo da fronteira com a Venezuela

O governador eleito de Roraima, Antônio Denarium (PSL, extrema-direita), quer apertar o controlo da fronteira entre o Brasil e a Venezuela e promete recorrer a meios judiciais, se necessário.

Segundo uma informação publicada hoje no Correio Braziliense, Antônio Denarium quer exigir documentos e certificado de antecedentes criminais dos imigrantes venezuelanos, a partir de 01 de janeiro, data em que tomará posse.

“Sou favorável a um controlo mais rigoroso da fronteira, pois há migração desordenada de venezuelanos. Vivemos dias de insegurança, violência e caos social”, disse Denarium ao Correio Braziliense.

Eleito com 53% dos votos, o futuro governador de Roraima fez do controlo do fluxo migratório a principal bandeira da sua campanha.

Denarium admite a hipótese de recorrer aos meios judiciários para defender o estado de Roraima.

“Embora haja um acordo de livre trânsito entre os países, vou esgotar as alternativas jurídicas de protecção a Roraima”, afirmou ainda ao Correio Braiziliense, acrescentado: “Temos de restringir a entrada de pessoas, como a Itália e a Alemanha estão fazendo.”

A Casa Civil da Presidência da República, responsável pela questão dos refugiados com o Ministério da Justiça, não quis comentar o assunto.

Durante a campanha, o Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) defendeu a criação de campos de refugiados nas fronteiras e disse que a crise migratória é assunto do Palácio do Planalto, chegando mesmo a afirmar: “Não podemos deixar o problema nas mãos do Governo de Roraima”.

“Acredito que, com Bolsonaro na presidência, teremos mais apoio para o controlo da fronteira. Vou demandar do governo federal mais rigor na fiscalização da fronteira, com a exigência de passaporte, certificado de vacinação e de antecedentes criminais, como é feito em outros países”, disse o governador do Roraima, empresário do ramo imobiliário e do agronegócio.

A questão dos refugiados foi o principal tema da campanha eleitoral em Roraima.

A atual governadora, Suely Campos (PP), que não foi eleita para a segunda volta, chegou a pedir o encerramento das fronteiras, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) negou essa hipótese.

Suely Campos foi também responsável por um decreto que limitava a oferta de serviços públicos aos venezuelanos, considerado inconstitucional pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Desde 2015, 85 mil venezuelanos entraram no Brasil dos quais 54,1 mil pediram refúgio.