Governador da Sibéria demite-se após incêndio em centro comercial

O governador da região da Sibéria, onde um centro comercial se incendiou provocando a morte a 64 pessoas, demitiu-se, anunciou hoje o Kremlin, em comunicado.

Segundo o comunicado divulgado pelo Governo da Rússia, o governador siberiano, Aman Tuleyev, colocou o lugar à disposição do Presidente Vladimir Putin, na sequência do incêndio num centro comercial, que vitimou 64 pessoas, 41 delas crianças no dia 25 de Março.

O centro comercial em causa era um destino popular para famílias e estava cheio nesse domingo, o primeiro das férias escolares, quando deflagrou o incêndio.

Nos hospitais de Kemerovo estavam hoje hospitalizadas 12 pessoas, e outras 36 receberam assistência em ambulatório.

O fogo teve origem num dos cinemas situados no quarto e último andar do centro comercial, e dali se propagou a todo o edifício.

Duas das salas de cinema abateram por causa do incêndio.

Em vídeos gravados por testemunhas durante a noite, viam-se visitantes do centro comercial a saltar pelas janelas para fugir às chamas.

De acordo com investigações preliminares, o alarme anti-incêndios do edifício não foi accionado, pelo que as pessoas que ali se encontravam só se aperceberam do fogo quando um fumo denso invadiu o centro.

As equipas de bombeiros demoraram mais de seis horas a controlar as chamas, que alastraram a uma superfície de 1.500 metros quadrados.