Fundo Global dá 44 milhões de dólares para controlo da malária, HIV e tuberculose em Angola

O Fundo Global tem disponíveis para o Governo angolano 44 milhões de dólares (35,7 milhões de euros) para financiar ações de controlo da malária, HIV/SIDA e tuberculose, anunciou a coordenadora para Angola, Adriana Jimenez.

O anúncio foi hoje feito pela responsável à margem de uma reunião com representantes do Ministério da Saúde de Angola e a comissão do Fundo Global, uma organização financeira internacional apoiada pelas Nações Unidas, com sede em Genebra, Suíça.

Adriana Jimenez, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, referiu que este financiamento destina-se à aquisição de medicamentos e produtos de saúde, apoio às supervisões, formação de técnicos e atividades de sensibilização junto das comunidades.

O referido financiamento para um período de três anos, salientou a responsável, visa melhorar a saúde da população e reduzir o número de mortes por malária, a principal causa de óbito em Angola, a tuberculose, cuja tendência é de aumento de casos, e HIV/SIDA.

Segundo Adriana Jimenez, o Fundo Global vai continuar a apoiar o Governo angolano, uma vez que “há o compromisso de assegurar as novas inversões do fundo que serão utilizadas para mitigar o impacto negativo da malária, HIV/SIDA e tuberculose”.

Já o secretário de Estado para a Saúde Pública, José da Cunha, considerou “muito importante” o encontro, que avaliou como decorrem as três subvenções financiadas pelo Fundo Global e, em colaboração com o Ministério da Saúde, determinar metas a seguir.