Fundo de resgate da zona euro aprova reembolso antecipado de 5 mil ME pela Espanha

O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) autorizou hoje Espanha a proceder a dois reembolsos antecipados, no valor total de cinco mil milhões de euros, relativamente à ajuda financeira que recebeu em 2012 para injetar no setor bancário.

Em comunicado, o fundo de resgate permanente da zona euro aponta que esta é a sétima vez que Espanha efetua um reembolso antecipado do empréstimo de 41.300 milhões de euros que lhe foi concedido há seis anos, considerando que tal demonstra “o sucesso do país depois do programa” de assistência do MEE.

Após este novo duplo reembolso, a dívida de Espanha para com o fundo de resgate desce para os 26.700 milhões de euros.

“Saúdo estes pagamentos por dois motivos: reforçam a confiança dos investidores em Espanha e aumentam a capacidade de empréstimos do MEE”, declarou o diretor do mecanismo, Klaus Regling.

Espanha prevê pagar em 23 de fevereiro um primeiro reembolso de dois mil milhões de euros e os restantes três mil milhões em maio próximo.