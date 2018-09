Fundadores do Instagram deixam rede social para “construir coisas novas”

Os fundadores da rede social Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, anunciaram que vão deixar a empresa adquirida pelo Facebook em 2012, para “construir coisas novas” e “explorar novamente” a sua “criatividade e curiosidade”.

“Vamos tirar um tempo para explorar novamente a nossa curiosidade e criatividade. Construir coisas novas exige que recuemos, entendamos o que nos inspira (...) é o que planeamos fazer”, adiantou na segunda-feira o diretor executivo do Instagram, Kevin Systrom, em comunicado.

“O Mike [Krieger] e eu”, acrescentou, “somos gratos pelos últimos oito anos no Instagram e nos seis anos com a equipa do Facebook. Crescemos de 13 pessoas para quase mil, com escritórios em todo o mundo, e agora estamos prontos para o nosso próximo capítulo”.

Systrom e Krieger, fundaram o Instagram em 2010, que foi comprada dois anos depois pelo Facebook por cerca de mil milhões de dólares e conta com mais de mil milhões de utilizadores.

Apesar dos recentes escândalos sobre questões de acesso aos dados pessoais dos utilizadores do Facebook e de ter sido tornado público que agentes russos realizaram com sucesso operações de manipulação política naquela rede social, com o objectivo de influenciar a eleição presidencial norte-americana de 2016, a verdade é que o Instagram tem conseguido preservar a sua imagem junto dos utilizadores e da opinião pública.

De acordo com o jornal The New York Times, os dois fundadores deverão abandonar oficialmente as suas funções nas próximas semanas.