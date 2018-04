FMI sugere PPP e zonas económicas especiais para acelerar crescimento em África

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, defendeu ontem a utilização de parcerias público-privadas (PPP) e zonas e económicas especiais em África, mas alertou que é preciso cuidado com os riscos orçamentais.

“Aprofundar os sistemas financeiros e aumentar o investimento direto estrangeiro ajudaria a expandir o setor privado, a integração regional encerra em si imenso potencial e outras iniciativas, como as parcerias público-privadas e a criação de zonas económicas especiais podem ter um papel catalisador na promoção da transformação estrutural, mas é preciso cuidado para conter os riscos orçamentais contingentes”, disse Christine Lagarde.

Numa declaração no final da reunião, à porta fechada, com os ministros das Finanças e governadores africanos, no âmbito dos Encontros da Primavera, que terminaram no domingo em Washington, Lagarde e o presidente da Convenção Africana concordaram que “o crescimento, apesar de ter começado a recuperar em 2017 e ser expectável que continue a fortalecer-se em 2018, ainda continua muito baixa ‘per capita’, e há riscos significativos para esta previsão”.

As recomendações seguem de perto as conclusões apresentadas pelo FMI esta semana, defendendo uma aceleração nas reformas estruturais para fomentar o crescimento económico inclusivo, e mostram preocupação com o aumento dos níveis de endividamento, apesar de reconhecerem a necessidade de investir nas infraestruturas.

“Concordámos que é necessário reduzir as vulnerabilidades macroeconómicas e aumentar o investimento privado para preparar o caminho que transforme a recuperação em curso num crescimento sustentável que conduza a mais progressos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, lê-se no comunicado distribuído aos jornalistas.