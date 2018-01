Ferrero compra divisão de chocolate da Nestlé nos EUA por 2.286 milhões de euros

O grupo de doces Ferrero anunciou ter comprado por 2.800 milhões de dólares (2.286 milhões de euros) a divisão de chocolates da Nestlé nos EUA, tornando-se na terceira maior companhia de confeitaria naquele país.

Em comunicado, a Ferrero diz ter fechado “um acordo definitivo para aquisição do negócio norte-americano de chocolates da Nestlé por 2.800 milhões de dólares em dinheiro”, adiantando que “este negócio da Nestlé nos EUA gerou vendas de aproximadamente 900 milhões de dólares [734,8 milhões de euros] em 2016”.

Também em comunicado, a Nestlé refere que a divisão norte americana de chocolates “representa cerca de 3% das vendas” do grupo naquele país e destaca que “a transacção se refere apenas àquele negócio, continuando o grupo empenhado em fazer crescer a sua actividade internacional [onde se inclui Portugal] particularmente com a marca global KitKat”.

Segundo a Ferrero, o negócio agora fechado permitirá ao grupo aumentar o seu portefólio de produtos “com um gama de doces e marcas icónicas”, assim como ampliar a presença no segmento dos ‘snacks’ de chocolates complementares e categorias sazonais.

Em causa está a aquisição pela Ferrero de “mais de 20 marcas norte-americanas com um rico património e um sólido conhecimento”, como a Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka e o direito exclusivo da marca Crunch, além das marcas de caramelos SweeTarts, LaffyTaffy e Nerds.

O grupo vai ainda adquirir as fábricas da Nestlé nos EUA - localizadas em Bloomington, Franklin Park e Itasca, Illinois -- “incluindo os colaboradores”, e continuará a operar através dos seus escritórios em Glendale, Califórnia, e das outras localizações atuais em Illinois e Nova Jersey.

Ainda sujeita “às condições de fecho habituais e aprovações regulamentares”, a transacção deverá estar concluída “no final do primeiro trimestre de 2018”.

Reclamando o estatuto de “terceira maior empresa do mundo do sector da confecção de chocolate”, o grupo Ferrero destaca que “esta transacção nos EUA vai fortalecer a sua posição mundial” e convertê-la na “terceira maior companhia de confeitaria nos EUA”, no âmbito de “um forte compromisso de crescimento num mercado chave estratégico e atractivo”.

Citado no comunicado, o presidente executivo de grupo Ferrero, Giovanni Ferrero, destaca que o negócio permite à empresa ganhar escala e abre “novas e emocionantes oportunidades de crescimento no maior mercado de doces do mundo”.