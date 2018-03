Farfetch e Harvey Nichols anunciam parceria estratégica

A Farfetch, a plataforma global para a indústria de moda de luxo, e a Harvey Nichols, o grupo internacional de lojas departamento de luxo, com a sua loja principal em Knigstbridge, assinaram um acordo global de vários anos, que fará deste retalhista a primeira loja departamento a juntar-se à plataforma da Farfetch.

A fase inicial da parceria vai permitir que a Harvey Nichols se junte à plataforma logística e de e-commerce da Farfetch, permitindo que os apaixonados destas icónicas e internacionais lojas departamento possam comprar produtos da Harvey Nichols a partir de qualquer lugar do mundo. Os clientes vão também beneficiar dos serviços da Farfetch, incluindo devoluções em loja e entregas no próprio dia. Além disto, as duas empresas vão explorar iniciativas de retalho e tecnologia no Reino Unido, ao mesmo tempo que a Harvey Nichols também irá aproveitar e alavancar a sua presença internacional para explorar ainda mais esta colaboração com a Farfetch internacionalmente.

A Harvey Nichols foi fundada em Londres, em 1831, e tem actualmente 8 lojas no Reino Unido e Irlanda, juntamente com 7 lojas internacionalmente. No total está presente em 9 territórios globalmente. A Farfetch começou como um marketplace para boutiques independentes em 2008 e, em 2015, alargou a plataforma às melhores marcas de luxo do mundo. Hoje, conta com mais de 880 boutiques e marcas de luxo de 40 países. A Farfetch opera sites e apps em 11 idiomas, e entrega a clientes em 190 países em todo o mundo.

José Neves, fundador e CEO da Farfetch afirma: “Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Harvey Nichols, que se junta à plataforma e marca o lançamento da nossa oferta de lojas departamento. Ao longo da sua história, a Harvey Nichols ficou conhecida como o melhor destino para clientes que adoram as mais recentes tendências de moda e uma curadoria incrível das melhores marcas do mundo. Sempre admirei a Harvey Nichols por ser uma empresa que desafia pensamentos e práticas de retalho estabelecidas. Com a nossa parceria, a Harvey Nichols vem comprovar a sua visão de futuro, de um modo que beneficia os amantes de moda de todo o mundo.”

Natalie Massenet, Co-Chair do Conselho de Administração da Farfetch afirma: “Trazer uma loja departamento tão adorada e icónica para a Farfetch é um marco estratégico para ambas as empresas, assim como uma vantagem para os seus clientes globalmente. A Farfetch está a provar que é a verdadeira plataforma tecnológica para toda a industria de moda de luxo – desde as magníficas boutiques com uma incrível curadoria, até aos designers e marcas de luxo mais adoradas no mundo e agora, lojas departamento, como a Harvey Nichols que durante quase 200 anos criaram seguidores devotos e que estão agora a inovar para o futuro e para as necessidades em mudanças dos seus clientes.”

Sir Dickson Poon, Chairman e Proprietário da Harvey Nichols refere: “Esta parceria demonstra o compromisso da Harvey Nichols em abraçar a vanguarda da tecnologia digital, criando um modelo para o futuro. Estamos encantados por estar a trabalhar com a Farfetch, dada a sua experiência na área digital, e ansiosos por explorar até onde esta parceria nos pode levar nos próximos anos. A curadoria das melhores marcas do mundo feita pela Harvey Nichol, vai estar agora disponível em todo o mundo.”

O lançamento da Harvey Nichols na Farfetch está previsto para o segundo semestre de 2018.