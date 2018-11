Família de cinco morre em acidente aéreo no Brasil

Cinco pessoas morreram este domingo quando a avioneta em que seguiam se despenhou no Estado brasileiro de Minas Gerais, um dia depois de um acidente de helicóptero em São Paulo ter feito outras cinco vítimas mortais.

A aeronave caiu quando tentava aterrar no aeroporto de Patos de Minas, e todos os ocupantes - dois adultos e três menores - morreram no acidente, segundo os bombeiros.

De acordo com as primeiras informações, os cinco passageiros eram membros da mesma família e viajavam de Brasília, de onde descolou o aparelho, para Minas Gerais.

A avioneta particular era dirigida pelo médico Marcos Nogueira Chagas, de 45 anos, e estava legalizada, embora em situação “experimental”. A mulher deste, também médica, Carla Giannine Pereira Medina, 44 anos, e os três filhos de 7, 10 e 13 anos, são as outras vítimas confirmadas desta tragédia familiar.

O acidente ocorreu um dia depois de um helicóptero se ter despenhado na cidade de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo, no meio de uma tempestade com fortes rajadas de vento e chuva.

O helicóptero partira da praia de Juquehy, no litoral norte de São Paulo, e tinha como destino um heliporto da capital paulista, mas caiu numa zona arborizada de Mogi das Cruzes.

As autoridades identificaram quatro das cinco vítimas: o piloto e duas mulheres e uma menina de 12 anos da mesma família.