Falta de alternativas ‘empurra’ crianças para grupos armados na RD Congo

A grande maioria das crianças que se juntam aos grupos armados na República Democrática do Congo fazem-no “voluntariamente”, dada a falta de alternativas, segundo um relatório da organização não-governamental sueca ‘War Child’, divulgado em Kinshasa.

Depois da saída do país, no final de 2012, de Joseph Kony, que liderou o Exército de Resistência do Senhor (LRA, na sigla em inglês), assiste-se cada vez menos a recrutamentos forçados de crianças por grupos armados, declarou durante a apresentação do documento Bavon Mupenda, um consultor independente que participou na sua elaboração.

Joseph Kony é o chefe indetetável da rebelião ugandesa LRA. Forjou um reputação assustadora à força de raptos de crianças e mutilações de civis em grande escala.

“O recrutamento das crianças, mesmo que não seja forçado, parece nascer menos de um desejo do que de uma escolha, feita de entre um conjunto limitado de opções socioeconómicas”, segundo o relatório.

Esta é agora uma integração “voluntária” considerada uma “última escolha” que se propicia a estas crianças, explicou Alexandre Becquevort, diretor da ‘War Child’ no país.

Entre os “factores de incitação”, no documento mencionam-se a pobreza, o desemprego, a fome, o tribalismo, a procura de um refúgio para escapar às detenções, aos maus tratos da família, da polícia ou de outros grupos armados ou ainda o desejo de vingança.

O relatório cobre apenas as províncias do Kivu do Sul e a do Norte, a braços com conflitos armados desde há mais de 20 anos. Nestas províncias estavam activos mais de 70 grupos armados no final de 2017.