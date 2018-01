Exposição de fotografia nos EUA sobre touradas portuguesas “sem sangue”, na Califórnia

O fotográfo Jackson Nichols tem patente na PhotoCentral Gallery, em Hayward, na Califórnia, uma exposição sobre touradas portuguesas “sem sangue”, nos EUA, resultado de mais de duas décadas dedicadas ao trabalho com a comunidade portuguesa.

A exposição tem o título “A Fina Arte das Touradas Portuguesas sem sangue”, e, segundo a apresentação da galeria, “ilumina a arte das touradas sem sangue na Califórnia”, em que o touro não é magoado.

“Mostrando cerca de 30 impressões a preto e branco, a exposição documenta a arte dos matadores, cavaleiros e forcados que atuam em arenas através de todo o vale central da Califórnia”, explica a galeria.

A organização fala de uma “pouco conhecida e muitas vezes mal entendida forma de arte”, e explica que, nestas touradas, “o touro não é magoado durante a performance.”

“Bandarilhas com velcro e um tapete de velcro nas costas do touro permitem aos ‘performers’ fazer a sua arte e devolver o touro ao seu ambiente, sem ser magoado”, explica.

Há mais de 20 anos que Jackson Nichols documenta a vida e cultura portuguesa na Califórnia.

Nos últimos cinco anos, concentrou-se nestas touradas, trazidas por imigrantes açorianos para os EUA.

Nichols já publicou dois livros com o seu trabalho sobre a comunidade.

O primeiro, lançado em 2009, tem o título “Holy Ghost: Portuguese Festas in the Spirit of Saint Isabel” (”Espírito Santos: Festas Portuguesas no Espirito da Santa Isabel”) e reúne fotografias tiradas entre 1990 e 2009.

O livro mostra as celebrações religiosas que os imigrantes açorianos trouxeram das ilhas, incluindo as sopas de carne e coroações, que hoje são celebradas em todo o estado da California.

O segundo livro, com o titulo “Forcado”, foi lançado em 2012 e, além de fotografias de forcados, inclui entrevistas com estes homens.

A exposição pode ser vista até 20 de fevereiro.