Exército do Uganda diz ter morto mais de 100 rebeldes no Congo´

O exército do Uganda disse hoje que as suas forças mataram mais de 100 rebeldes no leste do Congo acusados de realizarem o ataque que matou 15 “capacetes azuis” da ONU no início do mês.

Num comunicado, o exército adianta que vários outros rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF na sigla em inglês) ficaram feridos em ataques aéreos e de artilharia.

O ataque de 7 de Dezembro a uma base da ONU, que matou “capacetes azuis” da Tanzânia, foi o mais mortífero a uma missão das Nações Unidas em quase 25 anos.

O grupo rebelde das ADF foi criado no Uganda como uma força contra o governo e realizou atentados mortais nos anos 1990. Uma campanha militar no país obrigou-os a mudar para o leste do Congo.