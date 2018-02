Ex-deputada independentista que deveria comparecer em tribunal está na Suíça

O partido independentista Candidatura de Unidade Popular (CUP) confirmou que a ex-deputada Anna Gabriel, que deveria comparecer no Supremo Tribunal espanhol na próxima semana, na sequência da alegada rebelião contra o antigo governo da Catalunha, está na Suíça.

Anna Gabriel é uma de várias personalidades independentistas catalãs acusadas pelo juiz Pablo Llarena de rebelião contra o ex-governo catalão e, como ela, outras pessoas às quais estão imputados crimes idênticos também viajaram para a Suíça, noticiou no sábado a agência EFE.

Num comunicado, o CUP garante que no âmbito da preparação da campanha contra a repressão, assim como da estratégia de defesa antes da audiência no Supremo Tribunal, considera “absolutamente” fundamental dar uma dimensão internacional a esta causa.

Nesta linha, o partido independentista assegura que o contacto com entidades, instituições internacionais e advogados ligados à defesa dos direitos civis e políticos antes do recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é uma das estratégias prioritárias.

Segundo a EFE, o jornal catalão El Periódico avançou no sábado à noite o paradeiro da ex-deputada, adiantando que um advogado contactado por Anna Gabriel defendeu noutras ocasiões membros da ETA, organização terrorista basca criada em 1959 e que renunciou à luta armada em 2011.

Nas eleições catalãs de 21 de dezembro os partidos independentistas renovaram a maioria absoluta e pretendem voltar a nomear Carles Puigdemont como presidente do Governo regional, nem que este seja investido à distância, a partir de Bruxelas, onde se encontra, possibilidade que o Tribunal Constitucional espanhol já recusou.

O sufrágio foi convocado pelo chefe do Governo espanhol no final de outubro, no mesmo dia em que decidiu dissolver o parlamento da Catalunha e destituir o executivo regional presidido por Carles Puigdemont por ter dirigido o processo para declarar unilateralmente a independência da região.

Carles Puigdemont é acusado pela procuradoria-geral espanhola de delitos de rebelião, sedição e peculato na sequência da tentativa de criar um estado independente de Espanha.

A Catalunha está num aparente impasse institucional e não está posta de lado a realização de novas eleições na região.