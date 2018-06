EUA mantêm trabalho com Alto-Comissário, apesar da saída Conselho Direitos Humanos

Os Estados Unidos continuam a trabalhar com o Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, apesar de saírem do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, assegurou hoje um responsável da missão norte-americana junto da ONU em Genebra.

O Alto-Comissário, cargo actualmente ocupado pelo jordano Zeid Ra’ad al-Hussein, “realiza um trabalho valioso na promoção dos direitos humanos”, disse o responsável, citado pela Associated Press.

“Temos uma relação muito forte com o gabinete do Alto-Comissário para os Direitos Humanos e vamos continuar a promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais através dessa relação”, afirmou, numa mensagem de correio electrónico.

O Alto-Comissariado é uma organização permanente das Nações Unidas, que responde perante o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Já o Conselho de Direitos Humanos é uma assembleia de 47 países, mandatado pela Assembleia-Geral da ONU, que se reúne três vezes por ano em Genebra.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira a sua saída do Conselho, justificando a decisão com o registo negativo em matéria de direitos humanos de alguns dos seus membros, como a China, Cuba ou a Venezuela, e um preconceito anti-israelita do órgão.