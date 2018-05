EUA instam Nicolás Maduro a restaurar democracia na Venezuela

O vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, instou ontem o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a restaurar a democracia na Venezuela, avisando que Washington “não ficará de braços cruzados” enquanto o país entra em “colapso, ditadura e opressão”.

“Fazemos um apelo ao regime de Nicolás Maduro para que restaure as instituições democráticas, ponha de lado as eleições simuladas que se aproximam (presidenciais previstas para 20 de maio), restabeleça a democracia e abra o país à ajuda humanitária”, declarou.

Mike Pence falava aos jornalistas no âmbito de um encontro com representantes do Centro de Estudos do Conselho das Américas, que teve lugar em Washington, durante o qual vincou que mais de dois milhões de venezuelanos já emigraram por questões médicas, privação e fome.

“O Presidente Donald Trump está absolutamente comprometido com fazer o necessário, em conjunto com os nossos aliados na região, para restaurar a democracia na Venezuela”, disse o vice-presidente.