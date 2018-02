EUA e México abandonam novamente planos para visita de Peña Nieto a Washington

O México e os Estados Unidos abandonaram novamente os preparativos de uma visita a Washington do Presidente mexicano por causa do clima de tensão que ainda persiste a propósito do muro fronteiriço defendido pela administração Trump, foi hoje noticiado.

Segundo o diário norte-americano The Washington Post, a Casa Branca tinha indicado em meados de fevereiro que os Presidentes norte-americano e mexicano, Donald Trump e Enrique Peña Nieto, respetivamente, estavam empenhados em organizar um encontro.

Mas, de acordo com o jornal, os dois países concordaram em abandonar estes planos após uma conversa telefónica mantida na terça-feira entre os dois líderes.

A conversa acabaria sem solução para o impasse relacionado com a construção e com o financiamento do muro fronteiriço que Donald Trump defende como solução para travar a imigração ilegal.

O chefe de Estado mexicano já tinha cancelado uma visita a Washington em janeiro de 2017.

Citando responsáveis norte-americanos e mexicanos, o diário The Washington Post indicou que Trump não deseja dar espaço público à posição do México, que já rejeitou por diversas vezes financiar a construção de tal estrutura que a grande maioria dos mexicanos considera como ofensiva.

A visita de Enrique Peña Nieto estaria a ser planeada para fevereiro ou março, referiu o jornal norte-americano.

A construção deste muro fronteiriço foi uma das promessas mais marcantes da campanha presidencial de Trump, que defendeu na altura que esta estrutura ia melhorar a segurança dos Estados Unidos e que a fatura do projeto seria suportada pelo México.

Peña Nieto e Trump encontraram-se em julho passado, em Hamburgo (Alemanha), à margem da cimeira do G20 (os 20 países mais industrializados e emergentes).

Em agosto de 2016, ainda como candidato presidencial republicano, Trump foi recebido na Cidade do México por Peña Nieto.