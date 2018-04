EUA e Coreia do Norte abrem canal secreto para preparar cimeira de Trump e Jong-un

Os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão em conversações secretas diretas para preparar a cimeira do Presidente norte-americano, Donald Trump, com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, noticiou ontem a estação televisiva CNN, citando fontes da Casa Branca.

Segundo a CNN, o diretor da CIA (serviços secretos externos norte-americanos), Mike Pompeo, e uma equipa da agência têm estado a trabalhar através de canais de serviços secretos nos preparativos da cimeira.

Elementos dos serviços de informações norte-americanos e norte-coreanos falaram em diversas ocasiões e reuniram-se, mesmo, num país terceiro, com o objetivo de definir um local para as conversações.

Embora o regime norte-coreano não tenha divulgado publicamente o convite de Kim Jong-un para se reunir com Trump, assunto que transmitiu através da Coreia do Sul, vários funcionários dizem que a Coreia do Norte tem conhecimento da aceitação de Trump, e Pyongyang reafirmou que Kim está disposto a debater a desnuclearização da península coreana.

De acordo com as mesmas fontes, os norte-coreanos estão a pressionar para que a reunião se realize na sua capital, Pyongyang, mas ainda não se sabe se a Casa Branca aceitará.

A capital da Mongólia, Ulan Bator, também foi referida como possível local para a cimeira, indicaram as fontes.

As conversações entre funcionários dos serviços secretos estão a definir as bases para uma reunião entre Pompeo e o seu homólogo da Coreia do Norte, o diretor do Gabinete Geral de Informações, antes da cimeira dos dois líderes.

Uma vez acordado o local, os elementos dos serviços secretos disseram que se definirá a data e se discutirá a agenda com maior detalhe, sendo o objetivo que a cimeira se realize em finais de maio ou princípios de junho.

Como um dos assessores de segurança nacional em quem Trump mais confia, Pompeo liderou os esforços de preparação desta cimeira, enquanto aguarda que o Senado o confirme como próximo secretário de Estado, depois de o Presidente ter demitido Rex Tillerson há umas semanas.